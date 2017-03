Fotografies fetes a mà en or i plata d’Ian Sanderson a Lo Spazio

Gum Bichromate Printing from ian sanderson on Vimeo.

Cada imatge és única i es necessiten, com a mínim, de dos a tres dies per a produir una fotografia. Un procés llarg que implica moltes proves i errors. Però pel fotògraf Ian Sanderson el procés de creació ho és tot. L’artista considera moltes de les seves peces com a “vells amics” als que li costaria dir adéu, precisament pel temps que li ha costat produir-les.

A la seva obra, Sanderson utilitza tècniques d’impressió del segle XIX i hi inclou l’ús de dos materials preciosos: l’or i la plata, cosa que fa que les seves peces siguin úniques i molt especials, ja que molt pocs artistes al món treballen amb aquests tipus de materials.

De l’1 al 31 de març, Sanderson presenta algunes d’aquestes creacions a la seva nova exposició retrospectiva Hand Made Prints by Ian Sanderson, que acull la galeria barcelonina Lo Spazio i que compta amb el suport de la Nando and Elsa Peretti Foundation, Delegació a Catalunya.

L’exposició mostra 75 fotografies que representen la feina realitzada per l’artista durant els darrers quatre anys i que provenen del seu banc d’imatges creat durant 40 anys de carrera. Gran part de les imatges van ser capturades a Sant Martí Vell, Catalunya.

Fotografia híbrida

Ian Sanderson utilitza tècniques fotogràfiques del segle XIX com la Gum Bichromate, a través d’aquarel·les fotosensibles, o el Platinum & Palladium en paper vegetal sobre plata i or de 24k. L’artista va decidir recuperar aquestes tècniques fa anys, quan es va adonar que li faltava alguna cosa: l’experiència tàctil, handmade, absent a la fotografia digital.

Tot i així, Sanderson defineix la seva obra com a “híbrida”, ja que utilitza totes les eines -antigues i contemporànies- que té a la seva disposició per crear. “La tecnologia impulsa a l’art i els artistes evolucionem aprofitant les noves eines que tenim a la nostra disposició”, assegura Sanderson. Així, la tecnologia li ha permès fer les seves imatges més grans (90×60), cosa inusual, ja que les impressions de goma i platí acostumaven a limitar-se a la mida del negatiu; i al mateix temps aconseguir imatges més longeves (poden perdurar més de 100 anys).

Aquestes tècniques permeten que el fotògraf tingui el control de la imatge i sigui totalment responsable del seu aspecte final. Cada impressió mostra la marca del seu creador, de la mateixa manera que qualsevol objecte fet a mà. “Una cosa molt important en un món obsessionat per la perfecció”, assegura l’artista.

Ian Sanderson considera que és important recuperar tècniques com aquesta i ser conscients de la història de la fotografia i l’art perquè “sense referències és molt difícil progressar i sense un coneixement del passat, el futur està compromès”.

