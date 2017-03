Food of War presenta “Tierras nubladas” al Centre d’Art Caja de Burgos

annaïs miró

Del 3 de març al 28 de maig de 2017, el Centre d’Art Caja de Burgos, al carrer Saldaña s/n, acull l’exposició Tierras nubladas del col·lectiu artístic Food of War. L’objectiu de la mostra és commemorar els trenta anys de l’explosió de la planta nuclear de Chemóbil. Els conflictes, les lliutes socials i la legítima i històrica reivindicació sobre el dret a la terra es troben a l’arrel d’aquesta suggerent, compromesa i audaç proposta artística. L’accés al menjar, la sobreexplotació dels recursos, la producció d’aliments en mans de grans companyies que imposen, no només dures condicions laborals als treballadors que les proveeixen, sinó que fins i tot modifiquen els tradicionals hàbits alimentaris d’un territori, van instar el colombià Omar Castañeda a protagonitzar algunes sonades intervencions al seu país. Va ser el cas del Proyecto Panela, basat en l’ancestral aliment convertit en el nou or colombià per la seva virtualitat com a combustible. La proposta que ha desenvolupat el col·lectiu artístic repassa les terribles conseqüències a Europa i a tot el món el terrible esdeveniment de la fuita radioactiva a la central nuclear de Chernòbil (Ucraïna) als darrers anys d’existència de la Unió Soviètica. El 26 d’abril de 1986 l’explosió en un dels reactors provocà, a banda de la mort de molts operaris i bombers i la contaminació immediata de l’àrea circumdant, un immens núvol radioactiu que va sobrevolar Escandinàvia i Europa Central. El projecte de Food of War per al Centre d’Art Caja de Burgos, compta amb la participació dels membres: Omar Castañeda, Hernán Barros, Quintina Valero, Simone Mattar, Zinahida Lihacheva i Carolina Muñoz.

Etiquetes: centre d'art Caja de Burgos · Chemóbil · Food of War