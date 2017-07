Fins al 9 de juliol, ‘Art urbà’ al Museu de Belles Arts de Múrcia

El Museu de Belles Arts de Múrcia (Mubam) clausura, el 9 de juliol, l’exposició Art Urbà: del carrer al museu, una mostra organitzada per la Conselleria de Turisme, Cultura i Medi Ambient que reuneix un total de 85 obres de creadors de 23 països, vista per 18.000 visitants en menys de tres mesos.

S’hi exposen obres de diferents tècniques realitzades per artistes nacionals i internacionals, entre els quals, Cope2, creador del Throw Ups, un tipus de lletra evolucionada de les ‘bubbles'; Blade, famós artista de carrer de Nova York batejat com a ‘King of Graffiti'; i el parisenc Blek Li Rat, impulsor d’una ‘escola’ de la qual va beure el britànic Banksy i l’americà Obey, també present a la mostra i conegut per les seves obres en paper de grans dimensions.

Hi ha també creacions dels francesos dran, Mr. Brainwash i el fotògraf JR; dels portuguesos Vhils i Bordalo II, que fan servir materials de desballestament per als seus treballs; del cubà Rodríguez Gerada, i d’altres destacats noms com cornbread, Jonone i el porto-riqueny Alexis Díaz, amb les seves representacions oníriques d’animals. També hi participat nou artistes de la Regió de Múrcia.

S’han organitzat diverses activitats paral·leles que complementen l’exposició com són visites guiades, tallers infantils i seminaris. En la posada en marxa i desenvolupament també hi han col·laborat Múrcia Street Art Project i l’Ajuntament de Múrcia, a través de l’Oficina municipal del Grafit.

Etiquetes: Banksy · Cope2 · Mubam · Museu de Belles Arts de Múrcia · Obey