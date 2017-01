Finneran, Lemsalu i Vlaemminck a Tatjana Pieters

Tatjana Pieters de Ghent presenta del 29 de gener al 19 de març del 2017 una exposició de John Finneran, Kris Lemsalu i Lisa Vlaemminck.

Hi ha un plaer extrem en parlar d’un lloc llunyà per a algú que no hi hagi estat, però està a punt d’anar. Un desig fort i especial per a representar aquesta imatge del món. Els símbols poden funcionar d’una manera similar. Ells ens poden portar més a prop d’aquest lloc desconegut. Ells metafísicament poden canviar els nostres cossos i la nostra forma de percebre el temps i l’espai.

A la imatge, Bloemetjesservetten, 2016 de Lisa Vlaemminck.

Etiquetes: Finneran · Lemsalu · Tatjana Pieters · Vlaemminck