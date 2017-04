Finalitzen les obres de la muralla romana a la Baixada del Roser

La Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Tarragona han finalitzat la cinquena fase de les obres de restauració de la muralla de Tarragona, situada en el tram de la Baixada del Roser, que va des de la porta d’accés al passeig Arqueològic fins al Fortí Negre. El projecte ha estat promogut pel Departament de Territori i Sostenibilitat, a través de l’Incasòl, el Departament de Cultura i l’Ajuntament de Tarragona dins del programa de l’1 per cent cultural.

L’obra ha tingut un cost de 318.875 euros finançats per l’Incasòl, mitjançant les aportacions del conveni de transferències amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, i l’Ajuntament de Tarragona de l’any 2014. Durant la visita, la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Tarragona han anunciat la propera fase d’intervenció en aquest mateix tram de la muralla, que consistirà en la finalització de la pavimentació del pas de ronda i del reforç estructural.

Aquesta és la tercera actuació que s’executa en el tram de muralla de la Baixada del Roser (les anteriors es van executar el 2010 i el 2011) i ha consistit en el reforç estructural dels murs interns de la muralla per evitar possibles enfonsaments, extraient el material de replè que provocava empentes, enriostant la muralla amb una estructura de fusta i substituint el forjat del pas de ronda per evitar l’acció de filtracions de l’aigua de pluja.

També s’ha consolidat el mur extern de la muralla per assegurar la seva estabilitat i per evitar caigudes de material a la via pública, substituint carreus de pedra recuperada, i rejuntant amb morter calç part de la muralla.

El tram de muralla de la Baixada del Roser patia greus problemes d’estabilitat degut als materials que constitueixen el nucli de la muralla. La falta de cohesió i les alteracions produïdes dels materials de replè del nucli de la muralla al llarg de la història han motivat enderrocs dels fulls externs de la muralla i la colonització interna de la construcció per espais habitats. Arran de la intervenció, s’han realitzat treballs de control i documentació arqueològica que contribueixen a ampliar el coneixement històric de la muralla romana.

La muralla és el principal element que defineix Tàrraco com a ciutat. És la primera obra romana que es coneix a Hispània i una de les més antigues que es conserven fora de la península Itàlica. La muralla romana, que tenia un recorregut aproximat de 5 km i protegia una àrea de 59 ha, anava des de la Part Alta fins al port. Actualment se’n conserven 1.300 metres, bona part dels quals es poden visitar en el recinte del Passeig Arqueològic.

A la imatge, vista desde la muralla.