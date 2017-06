Exposicions amb Motiu del Festival de Sitges, que estrena imatge

El Festival de Sitges celebra els seus 50 anys d’història. Amb nova imatge, però conservant com a emblema el clàssic goril·la i l’essència que el fa únic al món, el certamen vol compartir la celebració del 50è aniversari amb el seu públic fidel i amb tots aquells espectadors interessats en el fantàstic i al cinema en un sentit ampli. El nou logo és una adaptació de la històrica marca de Sitges i una reafirmació en la seva aposta pel gènere.

El cartell de la 50a edició fa referència al leitmotiv del Festival -la figura de Dràcula- mite per excel·lència del fantàstic, aprofitant el 25è aniversari de l’estrena d’una pel·lícula tan definitiva com Dràcula de Bram Stoker, de Francis Ford Coppola. El pòster, creat un cop més per l’agència China, recupera l’essència misteriosa i espectral del vampir, allunyant tant de banalitzacions recents com de tòpics massa explotats. Un dels aspectes que el cartell explora és la rigidesa post mortem del vampir, la seva ambigüitat, el caràcter d’aparegut en un context gòtic i expressionista, però alhora hipermodern i culturalment atemporal.

Exposicions del 50è aniversari

El Festival aproparà la seva història al gran públic amb l’exposició 50è Aniversari Sitges – Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya 1969-2017: El cinema és fantàstic, a la Filmoteca de Catalunya, primer, i en l’Edifici Miramar de Sitges, després. La mostra està comissariada per Diego López, programador del Festival i responsable de la secció Brigadoon, i organitzada conjuntament amb la Filmoteca. Exhibirà un recorregut pels 50 anys del Festival a través dels seus cartells, pel·lícules destacades, convidats i imatges diverses. A Barcelona, ​​es podrà visitar del 22 de juny al 17 de setembre, mentre que a Sitges hi haurà el mes d’octubre.

El Reial Cercle Artístic de Barcelona -entitat amb la qual el Festival ha signat recentment un acord de col·laboració- serà l’escenari d’una exposició que es podrà veure del 5 al 24 de setembre i que portarà per títol 50è aniversari Sitges – Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya 1968-2017: Memòria del Fantàstic i es compondrà de documentació de l’Arxiu Històric de Sitges, exemplars del Diari del Festival des de 1979 fins a l’actualitat, catàlegs de totes les èpoques, llibres i quadres originals de cartells.

Foto: Blanca de Nicolás.

Etiquetes: Festival de Sitges