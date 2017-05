Exposició i visita de Sasha R. Gregor a Projekteria

Encara es pot veure Beagle 2.0’ de Sasha R Gregor a la galeria Projekteria [Art Gallery], al carrer Ricart, 19, de Barcelona. “Visita amb l’artista”: El proper dijous 15 de juny l’autor Sasha R Gregor/Roger Grasas comentarà i explicarà el projecte Beagle 2.0 a la galeria. El d issabte 22 d’abril es va inaugurar l’exposició ‘Beagle 2.0’ de Sasha R Gregor, la quarta proposta de la temporada a la Projekteria , la galeria d’art del Poble-sec especialitzada en fotografia artística contemporània. ‘Beagle 2.0’ es pot veure per primera vegada a Barcelona després del seu pas pel Rotterdam Photo Festival, al febrer de 2017. Beagle 2.0 neix com un projecte post-fotogràfic de contrastos per reflexionar sobre la nostra evolució -o involució?– durant els últims dos segles, i sobre com la industrialització, la post-industrialització, l’era digital i la globalització condicionen la percepció que tenim del món, la identitat, el progrés i el paisatge de la postmodernitat. Sasha R Gregor (Barcelona, 1971) és l’alter ego de Roger Grasas. Un científic amant de l’art i un artista inspirat per la ciència.