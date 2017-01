Exposició d’originals a HD Riudebitlles

El col·lectiu Riudebitlles Territori d’Art (RTd’A) ha editat un bloc de postals relatives a Riudebitlles, amb l’objectiu de donar-se a conèixer i de promoure també el territori en què treballa: Riudebitlles.

HD Riudebitlles va presentar dimecres passat el bloc “Postals del Riudebitlles”, junt amb els originals que han estat reproduïts, amb motiu del setè aniversari d’aquest hotel rural, dedicart a l’art i, especialment, a l’obra sobre paper, en un municipi de tradició industrial paperera.

La mostra es complementa amb altres treballs de membres del col·lectiu que han participat en aquesta edició: Abdellah Ahaddaf, Aura, Gumà, Carolina Cora, David Ribas, elenamusa, Joan Gispert, Jordi Boldú, Marga Casas, Maria Martínez Miró, Miquel Sabaté, Remei Marimon, Susana Domínguez i Teresa Pla.

RTd’A pretén crear un espai actiu i alternatiu d’acollida a l’art contemporani i qualsevol manifestació cultural al Riudebitlles. Aposta pel territori i per la recuperació del patrimoni industrial, rehabilitant-lo per a nous usos culturals per a la comunitat. Promou xerrades, projeccions, exposicions i tallers, amb la voluntat de crear xarxes d’intercanvi i dinamitzar el territori, que reivindica.

L’exposició es pot visitar fins al 29 de gener del 2017 a HD Riudebitlles – art i allotjament. Carrer de Baix, 33 de Sant Pere de Riudebitlles.

Etiquetes: HD Riudebitlles · Riudebitlles Territori