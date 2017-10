Exposició d’Eduard Novellas a l’Espai B de Gràcia

La galeria d’art Contemporani Espai B (Torrent de l’Olla, 158) de Gràcia inaugura l’exposició Ladies and Gentleman we are floating on Space d’Eduard Novellas, que es pot visitar des del 19 d’octubre fins al 3 de novembre.

El propi artista l’explica de la següent manera: “treballo de forma intuïtiva, deixant que les idees creixin durant el procés de treball. Si bé la pintura és una finalitat, utilitzo el dibuix com a eina de comunicació, enfrontant tradició pictòrica i llenguatge actual”.

Per la seva banda, el crític d’art Pere Pascual descriu l’obra de Novellas com a “subtil i contundent, amb força interior ii intensitat plàstica que fa profunda reflexió i crítica personal en relació a la contraposició del poder masculí i femení”.

Etiquetes: Eduard Novellas · Espai (b) · Pere Pascual