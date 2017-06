Exposició dedicada a l’ADAG al Museu d’Art

annaïs miró

Del 17 de juny al 5 de novembre de 2017, el Museu d’Art de Girona, a la Pujada de la Catedral, 12, acull l’exposició Assembla Democràtica d’Artistes de Girona (ADAG). Autoorganització, lluita simbòlica i pràctica social. L’ADAG va constituir una de les principals experiències organitzatives i d’acció política antifranquista del món artístic a Catalunya i a l’Estat espanyol durant el procés de derogació de la dictadura. Formada per un conjunt plural d’activistes i productors visuals, va desenvolupar un ampli ventall d’accions, de tipologies molt diverses però amb el denominador comú de la participació col·lectiva i la reivindicació política. El grup, actiu entre 1976 i 1978, va fer una aportació rellevant en el terreny de la reflexió i la pràctica artística. Quaranta anys després, el Museu d’Art revisa la seva contribució històrica a través d’una extensa exposició i un seguit d’activitats. L’aparició de l’ADAG està estretament relacionada amb la creació de l’Assemblea Democràtica de Girona, de la qual l’ADAG formava part activa, amb la presència d’un representant en el seu òrgan permanent. A més, l’ADAG també va tenir representació directa en l’Assemblea de Catalunya. La presentació pública del grup va tenir lloc a Girona l’abril del 1976. El seu manifest fundacional va ser signat per trenta-cinc artistes, sobretot de la ciutat de Girona i el seu entorn. Entre els seus membres més actius, hi havia Enric Marquès, Jaume Fàbrega, Enric Ansesa, Lluís Bosch Martí, Lluís Carreras, Joan Casanovas, Jaume Faixó, Montserrat Guanter, Bep Marquès, Francesc Torres-Monsó, Damià Escuder, Maria Crehuet, Isidre Vicens, Guillem Terribas, Santiago Roca D. Costa, Montserrat Costa, Niebla, Narcís Comadira, Carles Vivó, Emili Massanas, Jordi Gispert o Joan Boladeras.

