Exposició de Pintures Zapatistes a l’Espai 10

annaïs miró

L’Espai 10 de Barcelona, al carrer Abaixadors 10, Local 1, acull des del 30 de maig fins el 3 de juny de 2017 una exposició sobre pintures Zapatistes. Són històries pintades per homes i dones indígenes, que relaten la vida a les comunitats dels Municipis Autònoms Rebelds Zapatistes, els que van emergir fa 23 anys, durant l’aixecament de l’1 de gener de 1994 i continuen avui en la construcció de les seves autonomies des de Chiapas, Mèxic. Rere nosaltres hi som vosaltres, per a tothom tot, un món on hi càpiguen molts mons, són alguns dels lemes del moviment a través dels quals han estat coneguts al món sencer. Des de l’autogestió a l’autogovern, de la paraula a l’acció, els Zapatistes són en essència un moviment indígena reivindicatiu, “sense rostres”, de lluites expandides, diverses, i inclusives. Les pintures han viatjat des de Chiapas a Barcelona. Durant la inauguració es presentarà un vídeo-documentació dels esdeveniments de l’1 de gener de 2017, al Caracol d’Oventik, territori Zapatista.

Etiquetes: Espai 10 · Pintures Zapatistes