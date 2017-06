Exposició de Guillermo Pfaff a l’Espai d’Art Pere Pruna

annaïs miró

De l’1 de juliol al 8 de setembre de 2017, l’Espai d’Art Pere Pruna, al Museu de Montserrat, acull l’exposició Aire de Montserrat de l’artista Guillermo Pfaff. Aire de Montserrat se situa al bell mig d’una trama densa d’ambivalències. Aparentment, el títol sembla que no amagui grans enigmes, però reforça implícitament la tensió entre lleugeresa i gravetat sobre la qual s’estableix el projecte expositiu. A la muntanya i al monestir de Montserrat hi habiten nocions històriques de pes que s’uneixen a la dimensió tel·lúrica que domina l’experiència dels seus visitants. L’obra que presenta aquí Guillermo Pfaff respon a aquesta rotunditat amb un programa pictòric que beu de qüestions lligades a la realitat del nostre temps, associades a una certa sensació de desarrelament, produïdes per l’acceleració i la tecnologia que troben un eco en la peculiar relació entre imatge i suport que caracteritza la seva pintura. Hi ha un moviment lliscant en tota l’exposició, una pintura indòmita que manté una relació indissociable amb el suport que l’acull. De vegades, el suport sembla contagiat per la pintura, i es desplaça en l’espai sense cap límit que la contingui, com una taca indefinida sense contorn ni forma. En són bona prova les teles de creació recent que pengen del mur d’aquesta sala i ens permeten entreveure noves inflexions entorn a l’espai pictòric. Aire de Montserrat posa en relació el pòsit ocre i terrós de la tradició enfront la fluïdesa inabastable de les imatges del nostre temps.

Etiquetes: Espai d’art Pere Pruna · Guillermo Pfaff · Museu de Montserrat