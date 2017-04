Exhibició de films del 7è Concurs de Miniremakes

Exhibició pública, gratuïta i oberta a tothom, dels 27 films participants en el 7è Concurs de Miniremakes de Platja d’Aro, i lliurament de premis de la convocatòria d’enguany, el dia 15 d’abril (18 h) al Centre l’Avenir Fanalenc de Platja d’Aro (Av. Cavall Bernat, 47).

Impulsat per l’Associació Arocinema amb la col·laboració de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro, Llibreria 22 i el CAF, la convocatòria, oberta a tothom, proposa reproduir, en tècnica lliure, una escena, d’un màxim més de tres minuts i mig, d’una pel·lícula, sèrie de televisió, anunci o videoclip fàcilment identificable pel gran públic (en l’exhibició es mostra tant l’escena original com la nova proposta).

El públic podrà gaudir de recreacions de títols clàssics del cinema (Star Wars, Reservoir Dogs, Matrix, Trainspotting o Scream); o de caràcter més independent amb obres menys conegudes pel gran públic (Mommy, REC, Submarine o Buried). També hi ha presència de sèries amb peces homenatjant títols recents (Narcos i Stranger Things), però també de mítiques (Shameless -encara en antena- o Bola de Drac). Els films premiats en el Oscar dels darrers anys tampoc fallen a la cita (El Caballero Oscuro, El Lobo de Wall Street, Hasta el Último Hombre o La Land). Totes les propostes presentades es poden veure al lloc web de l’entitat www.arocinnema.com.

Es concedeix un Primer i un Segon Premi (500 i 200 euros respectivament), i també un guardó del públic (150 euros) per votació popular entre els assistents a la projecció. També es lliura el Premi Especial Arocinema i el Premi Especial Llibreria 22 (ambdós honorífics, sense remuneració econòmica). Ara fa un any es van premiar propostes de miniremakes de les pel·lícules Amelie, d’Armand Esteban (1r Premi), i Quemar después de leer, de Javier Huerta (2n Premi). El guardó del públic va ser per a Mart, de Josep Oriol Granés; i els guardons honorífics van ser per a Le Chargement (El Renacido) de Guillem Fàbrega (premi Llibreria 22) i La Vida es Bella de Pau Bronsoms (premi Arocinema). En anteriors edicions s’ha premiat petites reproduccions de films com Malditos Bastardos, Kill Bill Volume 2, The Rocky Horror Picture Show, El Planeta de los Simios, Terciopelo Azul, Star Wars, Brokeback Mountain, Dies Irae, Casino Royale o El Bosque.

Etiquetes: Miniremakes de Platja d'Aro