Eugenio Merino presenta “Suïssa pàtria estimada” a l’Espai Rambleta

El dia 16 de febrer s’inaugura, a la Sala d’Exposicions d’Espai Rambleta de València, la instal·lació d’Eugenio Merino, Suïssa pàtria estimada. L’exposició, omplirà l’espai fins amb 11 mil peces de xocolata suís, les quals podran consumir-se i desaparèixer, tal com ocorre amb els diners als bancs suïssos.

Comissariada per Adonay Bermúdez, centra el seu discurs a la banca suïssa, caracteritzada per la seva privacitat contemplada en la llei des de 1934, que no permet, entre altres coses, manifestar irregularitats en el sistema financer. En definitiva, un al·legat contra el sistema financer i els seus excessos, tan en voga en la nostra societat, especialment en la valenciana.

Eugenio Merino recorre al poder dels diners, l’adoctrinament del capitalisme i la desigualtat global com a punts clau d’aquesta exposició. El títol, extret d’un text de Forges de 1976, és el perfecte resum-reflexió on queda palès com la pàtria no respon a fronteres o relacions culturals, sinó únicament a interessos econòmics. L’artista madrileny, que ha portat a terme diverses exposicions individuals a tot el món, va saltar als tabloides en 2012 en ser portat a judici per la Fundació Francisco Franco arran de la seva instal·lació Always Franco a Arco.

Etiquetes: Eugenio Merino · La Rambleta