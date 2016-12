“Esmalts” d’Andreu Vilasís al Museu del Càntir

“Esmalts” d’Andreu Vilasís es podrà veure al Museu del Càntir d’Argentona del 13 de gener (19 h) al 19 de febrer del 2017.

Segons Núria L. Ribalta, doctora en Belles Arts i crític internacional d’art “L’obra artística i en especial la seva meticulosa i renovada tècnica de la grisalla, que tant singularitza els seus esmalts, van ser objecte d’un aprofundit estudi en una tesi doctoral de la Universitat de Barcelona, el 1996. D’aquesta dita “nova grisalla”s’han pogut veure excel·lents exemples en les darreres exposicions individuals com les de Barcelona el 2006 i la més recent de Limoges, França, a l’estiu del 2016. Una tècnica sempre present especialment utilitzada en les figures femenines i rostres, centre de la seva obra en diferents contextos. En tota la seva creació artística un sentiment intern aflora entre bells motius decoratius i colors rotunds. En la mateixa línia de les darreres presentacions hi trobarem tècniques mixtes, on el concepte domina la forma i la força interior i la capacitat fèrtil i creativa, en tots els sentits, de l’element femení és sempre un centre d’atenció. Una deriva vers colors més impactant, llampants i contundents s’albira en les peces més recents. Completen el conjunt de plafons murals, una petita sèrie d’objectes escultòrics de temes varis en collage d’esmalt i fusta, destacant per la seva bellesa, que són la representació formal de l’impalpable, de l’instant màgic de connexió entre naturalesa humana i el fet invisible que denominem: art”.

Etiquetes: Andreu Vilasís · Museu del Càntir d'Argentona