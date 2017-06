Es reuneix a Barcelona el jurat del concurs de Pintura i Escultura ‘Figurativas’ 2017

Composat per pintors, galeristes i crítics d’art, el jurat de la novena edició del concurs de Pintura i Escultura Figurativas es reuneix a Barcelona del 30 de juny al 2 de juliol per decidir els guanyadors del certamen. Al llarg d’aquests dies, el jurat seleccionarà les obres que es premiaran al mes de setembre i que s’exposaran, fins al mes de novembre, al Museu Europeu d’Art Modern (MEAM).

Després de set convocatòries, la Fundació de les Arts i dels Artistes dóna un gir en aquesta edició del concurs i aposta per la internacionalització, sense renunciar a la promoció dels artistes espanyols. Així, aquest any s’han establert acords amb institucions com l’Art Renewal Center (EUA), la Florence Academy of Art (Itàlia) o la Grand Central Academy of Art of New York (EUA), entre d’altres.

El concurs de Pintura i Escultura Figurativas neix l’any 2006 de la mà de la Fundació de les Arts i els Artistes, amb l’objectiu de promoure i difondre l’art figuratiu. Avui s’ha convertit en una eina innovadora i eficaç per donar a conèixer l’obra d’artistes de països de tot el món.

El Museu Europeu d’Art Modern, ubicat al Palau Gomis de Barcelona, exposa art figuratiu contemporani. Pertany a la Fundació de les Arts i els Artistes, entitat que té com a objectiu la promoció i la difusió de l’art figuratiu dels segles XX i XXI. La pretensió del MEAM és trobar un nou llenguatge contemporani que no renegui de la tradició, sinó que sorgeixi d’ella per donar un salt endavant en el nou segle.

A la imatge, reunió del jurat durant la setena edició del concurs, l’any 2015.

