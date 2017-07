Es presenta el programa Fita 90 amb motiu dels 90 anys de l’artista

S’ha presentat a l’auditori Josep Viader de la Casa de Cultura de la Diputació de Girona el programa Fita 90. El comissari coordinador de Fita 90 i patró de la Fundació Fita, Joaquim Bover i Busquet, ha presentat l’acte, presidit pel Bisbe de Girona, Francesc Pardo i Artigas, pel delegat territorial de Govern, Eudald Casadesús i Barceló, l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, i pel president de la Diputació de Girona, Pere Vila i Fulcarà. Durant la seva intervenció, el Bisbe de Girona ha anunciat que Domènec Fita rebrà el guardó “Pro Ecclesia et Pontifice” de la Santa Seu aquesta tardor.

Per commemorar el 90è aniversari de l’artista Domènec Fita, que els celebrarà el dia 10 d’agost, s’han organitzat cinc mostres a diferents espais expositius de Girona. La intenció és explicar l’obra de Fita, de manera transversal, i copsar la manera de fer l’artista i el seu ús de materials, així com la diversitat de temes tractats i els recursos i tècniques que ha anat abraçant al llarg de la seva dilatada carrera. Les exposicions es presentaran durant els mesos d’octubre i novembre i duraran fins a finals de gener.

La primera exposició es farà al Museu d’Art de Girona i rep el títol “Divorcis amb la tradició”. Està dirigida i produïda per la mateixa directora del museu, Carme Clusellas. La inauguració institucional coincidirà amb les Fires de Sant Narcís, a finals d’octubre. Es podran contemplar obres fetes per encàrrec, com el cap de “Sant Benet”‘ del Monestir de Montserrat, “Sant Andreu” i, entre d’altres, les maquetes de l’escultura “Pau i Treva” de l’Abat Oliba en una anàlisi del procés creatiu a partir de l’autoretrat.

Per la seva banda, la Fundació Valvi acollirà “Laberint de la llibertat a través del nu”, dirigida i produïda per Maguí Noguer, a partir del 9 de novembre. L’espectador podrà descobrir la formació acadèmica de Fita i com trenca amb la tradició fins a arribar a l’abstracció a través de pintures, dibuixos i escultures, amb el denominador comú del nu.

A la Casa de Cultura es podran veure dues exposicions més des del 15 de novembre. A la planta baixa, sota el tema “El buit sobre el ple”, amb una de les obres més significatives “El Crist Jacent” de la Catedral de Girona i “l’Ecce Homo“, es descriuen les intencionalitats de l’artista en un diàleg entre l’ombra i el relleu mitjançant escultures, obra pictòrica i una diversitat de tecnologies. L’exposició està dirigida i produïda per Sebastià Goday i Lluís Freixas. A la seu de la Fundació Fita, a la segona planta del mateix edifici, s’instal·larà “Geometrització per la ruptura”, una mostra organitzada per Ignasi Esteve amb la voluntat d’explicar la sistemàtica de treball de Fita.

Finalment, el 22 de novembre s’inaugurarà a la sala petita de l’Auditori de Girona “Un gest sobre textures i colors”. Es tracta d’un muntatge amb escultures i obra pictòrica de gran format de Fita amb motiu de l’estrena d’una composició musical escrita especialment per a l’ocasió per Joaquim Rabasseda i dirigida per Ricard Oliver. La interpretarà el Cor de Cambra de la Diputació de Girona amb una desena de músics.

A part de les diverses exposicions, també s’han organitzat altres actes. El dia de la inauguració de les mostres de la Casa de Cultura, l’Abat de Montserrat, Josep Maria Soler, farà una conferència sobre l’Art Contemporani en la litúrgia després del Concili Vaticà II, a la sala Josep Irla.

Per altra banda, es presentarà el llibre “Unes mirades en l’obra de Fita”, amb textos de Narcís Comadira, Joaquim Español, Pilar Parcerisas, Maria Lluïsa Faixedas, Joaquim Jubert i Júlia Subirachs. Al Museu d’Art es presentarà en el marc de “Vermuts d’art”, visites comentades a l’exposició “Divorcis amb la tradició”, a càrrec de Carme Clusellas. Comptarà, també, amb un vermut a casa de l’artista, on Fita mateix explicarà la seva obra.

El comissari coordinador de les diverses mostres i activitats és el patró de la Fundació Fita i arquitecte, Joaquim Bover. La celebració i els actes de Fita 90 compten amb el suport de la Diputació de Girona, del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, del Bisbat de Girona i de l’Ajuntament de Girona. I amb el mecenatge de Fundació Valvi i Construccions Rubau i la col·laboració de l’Abadia de Montserrat, del Consell Social de la Universitat de Girona, dels Manaies de Girona, del Museu d’Art, la Fundació Valvi, la Casa de Cultura de Girona, la Fundació Auditori Palau de Congressos de Girona i Capítol Catedral de Girona.

Etiquetes: Domènec Fita · Fita 90 · Fundació Fita