Es convoquen els Premis d’Arquitectura de les Comarques de Girona

La Demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) ha obert la convocatòria dels Premis d’Arquitectura de les Comarques de Girona, que tenen per objectiu donar valor a l’arquitectura realitzada en l’àmbit territorial de la Demarcació de Girona i mostrar la qualitat i el rigor dels professionals.

Aquest any, els Premis arriben a la seva 20a edició i per commemorar aquest fet, la Demarcació de Girona del COAC introdueix canvis a les bases de la convocatòria i en els actes que acompanyaran als Premis. Una de les novetats és la creació d’una nova categoria, la Més 10, on podran optar obres que com a mínim tinguin 10 anys d’antiguitat, acabades abans del 31 de desembre del 2006.

La resta de categories seran: Arquitectures on poden optar-hi tot tipus d’intervencions arquitectòniques tant d’edificis de nova planta, com de reformes i rehabilitacions d’edificis existents; Interiors per obres de reforma i obra nova on l’accent del projecte recaigui en el tractament de l’espai interior, independentment de la seva escala i tipologia; Paisatges per actuacions on l’exterior en sigui el protagonista, des dels jardins als parcs, així com intervencions urbanes a diferents escales, carrers, places i edificacions vinculades al tractament de l’espai exterior i Efímers per obres que tinguin una durada limitada com exposicions, muntatges, escenografies. Dins aquestes categories s’hi poden presentar obres acabades entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2016.

El Jurat que valorarà els projectes estarà format per els arquitectes Jaume Avellaneda i Díaz-Grande, Magda Mària i Serrano, Manolo Ruisánchez i Capelástegui i Núria Salvadó i Aragonès, i un membre de l’actual Junta Directiva de la Demarcació de Girona del COAC, que actuarà com a secretari sense vot. El Jurat atorgarà un premi per cada categoria: Arquitectures, Interiors, Paisatges, Efímers i Més 10.

La segona novetat és la realització de dues exposicions: la primera, es podrà veure durant els mesos de març i abril a la sala “La Cova” de la Demarcació de Girona del COAC i mostrarà la totalitat de les obres presentades; la segona exposició s’inaugurarà durant l’Acte de lliurament dels Premis, serà itinerant i mostrarà les obres seleccionades i premiades a la sala d’exposicions de la Pia Almoina. Aquesta segona exposició començarà un viatge al setembre, amb parades a l’Espai Santa Caterina de l’edifici de la Generalitat de Catalunya a Girona, a la Delegació Garrotxa-Ripollès, a la Delegació de l’Alt Empordà i a la Biblioteca Carles Rahola a Girona.

La tercera i última novetat és qui atorgarà el Premi de l’opinió. Aquest premi serà atorgat a l’obra més votada pels visitants de l’exposició de les obres presentades.

Etiquetes: Premis d'Arquitectura de les Comarques de Girona