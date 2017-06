Es Baluard: concursos, trobades i concerts

Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma, Plaça de la Porta de Santa Catalina 10, organitza diverses activitats en motiu de l’exposició Ciutat de Vacances, que es podrà visitar entre el 26 de maig i el 22 d’octubre. Entre elles, una atenció de mediació gratuïta a sala tots els divendres (11h. – 13h.). Per als més actius en xarxes socials, l’1 de juliol comença el Concurs de Fotografia a Instagram #VacancesPalmaBarcelona. A més, també organitza el Congrés ‘Turism Studies’, que tindrà la seva obertura el 25 de juny a partir de les 18.00h.

Per altra banda, Es Baluard acull també un clàssic del museu, el programa ‘Paisatges sostenibles’ es sintonitza amb el solstici d’estiu. Així, i amb la col·laboració del col·lectiu Associació Varietats Locals, aquest dimecres 21 de juny (19 h.) tindrà lloc el taller “Trobada i sembra de solstici d’estiu. Fes el teu propi planter de varietats locals”.

Les activitats del FES’17 segueixen els dies divendres 30 de juny i dissabte 1 de juliol (20h.), amb el Mallorca Soul Weekend Festival, un espai on trobar-se amb sensacionals actuacions i destacats DJ de l’escena nacional especialitzats en tot l’espectre de la música negra, des del soul, el funk fins l’afrobeat, com Saxophobia funk Project, The Groovin Flamingos ft. The Waterbottles Vocal Trio o Shirley Davis & The Silverbacks.

A la imatge, vista de la mostra “Ciutat de Vacances”.

Etiquetes: Es Baluard