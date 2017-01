“Ermites del Lluçanès sota els estels” de Xavier Serra a la Llibreria Ulyssus

El dia 3 de febrer a les 20 h. a la llibreria Ulyssus de la Cort Reial, 3 de Girona es presenta el llibre Ermites del Lluçanès sota els estels, de Xavier Serra. Es tracta d’un recull de fotografies circumpolars amb el fons de les ermites d’aquesta comarca.

Una fotografia circumpolar és un seguit de fotografies de llarga exposició encarades a l’Estrella Polar. Com que aquesta no es mou i la resta sí, fa que les altres no apareguin a la foto com a punts sinó com a ratlles que formen cercles. En podeu veure un exemple a l’arxiu adjunt.

L’autor ens explicarà com ha fet aquestes llargues fotografies nocturnes i les anècdotes que li han succeït durant les clares nits del Lluçanès.

Etiquetes: Ermites del Lluçanes sota els estels · Llibreria Ulyssus · Xavier Serra