Éric Fassin, en diàleg amb Joana Masó i Jordi Mir a la Fundació Tàpies

gisela chillida

La Fundació Antoni Tàpies, c/ d’Aragó 255 de Barcelona acull el 23 de maig a les 19 h. la conferència “Populisme. El gran ressentiment”, a càrrec d’Éric Fassin. L’entrada és gratuïta i comptarà amb la participació de Joana Masó i Jordi Mir.

Per tal de combatre el neoliberalisme, és possible un populisme d’esquerres? És una pregunta que s’ha obert de manera insistent després del Brexit i de la presidència americana de Donald Trump. Tanmateix, és difícil pensar com convertir el ressentiment dels votants de la ultradreta en una revolta popular. Per a les esquerres, no existeix cap bon populisme. L’estratègia clàssica ha estat adreçar-se a aquells que es neguen a cedir a les sirenes del feixisme: els abstencionistes. Aquí, la sociologia electoral es converteix en una teoria política. Abans de construir el poble, però, cal construir una política.

Éric Fassin és catedràtic de sociologia a la Université de Paris VIII i autor de Gauche: l’avenir d’une désillusion, Démocratie précaire. Chroniques de la déraison d’État o L’inversion de la question homosexuelle.

Joana Masó és professora de crítica i pensament francès a la Universitat de Barcelona, investigadora a la Càtedra UNESCO Dones, desenvolupament i cultures i editora d’Escrituras de la sexualidad.

Jordi Mir és professor d’humanitats, ciències polítiques i sociologia a la Universitat Pompeu Fabra, membre del Centre d’Estudis sobre Moviments Socials i autor de Movimientos sociales construyendo democracia. 5 años de 15M o de Gramsci y la sociedad intercultural.

A la imatge, fotografia d’Éric Fassin.

