“En viaje” de Glòria Gastaldí a la galeria Silvestre

En viaje és una connexió estranya entre el passat i el present, entre la gent que per causes diferents pren la iniciativa de moure’s, de traslladar-se i que de manera inconscient tria l’aigua com a nexe. És també una exposició de les joies de l’artesana argentina instal·lada a Barcelona, Glòria Gastaldí, que es pot veure a la galeria Silvestre (c/ Reial, 60 – 62) de Tarragona.

Gastaldí (Còrdova, 1965) es dedica a la joieria des de 1990 després de transitar un llarg període per la ceràmica. És autodidacta, formada a partir d’una gran intuïció i curiositat i pel fet d’haver treballat amb grans professionals com Carmen Amador, qui va ser una de les seves mestres i impulsora d’aquest projecte en cisellat.

L’exposició En viaje, comissariada per Núria Anguren, s’inaugura el 30 de març a les 7 de la tarda.

