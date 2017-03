Emiliana Larraguibel exposa a La Puntual de Sant Cugat

annaïs miró

El dia 4 de març, la Galeria La Puntual. Mercantic, a l’Avinguda Rius i Taulet, 120 de Sant Cugat del Vallès donarà el tret de sortida a l’exposició Allí donde ser reúnen más de tres libros, de l’artista Emiliana Larraguibel, una proposta agosarada que mira de fondre la poètica literària amb l’artistica. Si els llibres d’una biblioteca poguessin parlar entre ells… segurament compartirien les històries i anècdotes que contenen les seves pàgines, discutirien fervorosament sobre tipus de papers i tintes i potser, d’amagat, es criticarien els uns als altres amb acusacions de plagi. Segur que sorgirien certes atraccions entre alguns d’ells que portarien a barrejar apassionadament els seus capítols creant nous llibres. Si els llibres d’una biblioteca poguessin parlar entre ells… segurament dirien i farien coses semblants a les que proposa Emiliana Larraguibel. La proposta gira al voltant d’índexs ficticis –perquè no formen part de cap llibre publicat– però reals –perquè proposen un itinerari que recorre capítols de llibres de la col·lecció presents físicament a la sala expositiva– . D’aquesta manera el lector té l’oportunitat d’experimentar formes alternatives d’apropar-se a l’acte de lectura. A partir d’aquest joc formal que recorda altres utopies i distopies llibresques com la biblioteca de Babel de Borges o la lectura inacabable de Si una noche de invierno un viajero, Emiliana ens proposa una narrativa fragmentada i una lectura de possibilitats infinites, i ens dóna la benvinguda a la seva biblioteca amb aquestes paraules que fan homenatge a Italo Calvino: Estás a punto de empezar a leer una biblioteca. Relájate. Recógete. Aleja de ti cualquier otra idea. […] Dilo enseguida, a los demás: «¡No, no quiero leer sólo los libros que ya están encuadernados!» Alza la voz, si no te oyen: «¡Quiero leer los que existen entre ellos! ¡Aquellos que se dan al liberar sus capítulos!» Quizá no te han oído, con todo ese estruendo; dilo más fuerte, grita: «¡Estoy empezando a leer un libro que existe dentro de diez libros diferentes!».

Etiquetes: Emiliana Larraguibel · La Puntual · Llibres