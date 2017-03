Els tresors de la Hispànic Society arriben a El Prado

“Visions del món hispànic. Tresors de la Hispanic Society of America” exposició organitzada pel Museu del Prado i la Hispanic Society of America amb el patrocini en exclusiva de la Fundació BBVA, arriba al Prado, Paseo del Prado, s/n de Madrid, el 4 d’abril.

Oferirà al públic l’excepcional oportunitat de gaudir de més de dues-centes obres pertanyents a Hispanic Society, institució amb seu a Nova York creada per a la divulgació i estudi de la cultura espanyola als Estats Units d’Amèrica.

La Hispanic Society posseeix la més important col·lecció d’art hispà fora del nostre país, amb més de 18000 peces que abasten del Paleolític al segle XX, i una biblioteca extraordinària amb més de 250.000 manuscrits i 35.000 llibres rars, entre els quals s’inclouen 250 incunables . Cap altra institució en el món, incloent Espanya, permet per si sola un recorregut tan complet per la nostra història, art i cultura.

Peces arqueològiques, escultura romana, ceràmiques, vidres, mobles, teixits, metalls, art islàmic i medieval, obres del Segle d’Or, art colonial i del segle XIX llatinoamericà i pintura hispana dels segles XIX i XX es mostraran en un recorregut cronològic i temàtic on la pintura espanyola, amb obres tan rellevants com la Duquessa d’Alba de Goya o Gaspar de Guzmán, comte-duc d’Olivares de Velázquez, entaularà un fascinant diàleg amb les col·leccions del Prado.

A la imatge, obra de Velàzquez.

