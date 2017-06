Els retrats de Clara Oliveras a l’Espai U

annaïs miró

A partir del 29 de juny de 2017, l’artista Clara Oliveras presenta el seu particular mon iconogràfic, en un fabulós (de fàbula) diàleg entre imatges fotogràfiques i ceràmiques manipulades que ocuparan per darrera vegada l’Espai U, al carrer Cardenal Margarit, 13, que, amb aquesta exposició tanca les seves portes. L’exposició porta per títol Retrats de família. Amb motiu de l’exposició s’editarà una obra gràfica de l’artista dins la col·lecció Gràfica U que, en la línia del taller, es podrà adquirir mentre duri l’exposició per 50€. Clara Oliveras (Palau-sacosta, 1963) es va llicenciar en Belles Arts per dedicar-se als objectes: els restaura, fotografia, dibuixa o pinta, segons la necessitat expressiva de cada moment. En paraules seves, «a mig camí entre el fetitxisme i l’arqueologia». L’estratègia artística d’Oliveras es basa justament en aquesta possibilitat: al seu estudi s’acumulen els embalums més insospitats com reus esperant per pujar —o baixar— al patíbul o, si preferim una metàfora més lleugera, com cossos desgastats pel temps a punt d’entrar al quiròfan d’algun cirurgià plàstic dels que proliferen avui dia.

