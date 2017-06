Els reflexos de Sama El Hage a l’Eurostars Anglí

annaïs miró

Del 14 de juny al 30 d’agost de 2017, l’Hotel Eurostars Anglí, al carrer D’Anglí, 60, de Barcelona, acull l’exposició New Perspectives de l’artista libanesa Sama El Hage, que s’inspira en tot el que l’envolta per trobar l’autèntica i pura inspiració. La mostra està formada per una selecció d’obres de diferents estils, des de pintura a fotografia. Inspirada en la seva vida diària, detallant cada instant. El cel, sabates, barrets, sentiments, tristesa als ulls de la gent o un gest en una cara. El seu treball és un contrast constant de colors i tonalitats, canviants segons els sentiments. Una exposició de reflexos i reflexions d’aquesta artista autodidacta que expressa i comunica a través d’una concepció artística particular i acolorida el món contradictori i convuls en què vivim.

