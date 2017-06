Els processos creatius de Miró a la Casa de Cultura

annaïs miró

La Fundació Joan Miró de Barcelona, la Casa de Cultura de Girona i l’editorial Cuscusian*s s’uneixen per produir l’exposició Joan Miró. Apunts de taller. Joan Miró (1893-1983) va anotar les seves reflexions en petits quadern. A partir d’un d’ells, l’any 2015 la Fundació Joan Miró i Cuscusian*s arrenquen un procés de cocreació de propostes d’accions artístiques que culmina amb la publicació Quadern 3615. Accions artístiques a partir de Joan Miró. Dos anys més tard, aquell projecte pren forma d’exposició. Les instal·lacions que constitueixen aquesta mostra són lectures subjectives, no hi ha obres originals ni reproduccions més enllà d’algunes fotografies i textos: tot el material interactiu és el resultat d’un seguit de sessions de co-creació centrades en una anàlisi de les idees i dels processos de treball de Miró. Aquestes sessions varen tenir lloc els mesos d’abril i maig de 2017 a l’Espai taller de la Fundació Joan Miró de Barcelona. Joan Miró. Apunts de taller convida al visitant a l’acció, a experimentar i a fer descobertes a partir d’alguns processos creatius de l’artista. És, també, una immersió lúdica en el seu esperit lliure i inquiet, fet de paraules, de música, de sons, de poesia i d’objectes. El caràcter metòdic de l’artista, que sovint contrasta amb l’espontaneïtat aparent de bona part de la seva obra.‒ és palès en la constància que apreciem en els seus escrits i ha estat molt present en la concepció i en la presentació de les accions d’aquesta exposició. La mostra s’inaugurarà el dimecres 21 de juny a les set del vespre a la Sala d’exposicions de la primera planta de la Casa de Cultura de Girona, i es podrà visitar fins al 28 de juliol de 2017.

Etiquetes: Casa de Cultura · Joan Miró