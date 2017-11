Els nous objectes de Keila Alaver al Casal Son Tugores

annaïs miró

De l’11 de novembre de 2017 al 31 de gener de 2018, el Casal Son Tugores, a la Clastra Son Tugores, 2, d’Alaró, acull l’exposició FluPlu de l’artista Keila Alaver (Brasil, 1970), que investiga objectes representatius de la cultura on ella trobi que han desaparegut poc a poc del mercat. Ella reprèn la qualitat dels objectes escollits, utilitzant l’apropiació com a procediment per a la creació del seu propi treball. Així crida l’atenció sobre la importància del consum en les societats contemporànies. Modificats i desplaçats al context de l’art, els objectes són desestabilitzats i d’aquí sorgeix una reflexió que qüestiona el seu estatus: Per què aquests objectes són menyspreats pels cànons convencionals del bon gust? Què poden dir els objectes sobre les societats contemporànies? El títol sorgeix de l’associació Flu, de fluvial, les aigües dels rius i els mars, i Plu, de pluvial, l’aigua de la pluja.

