Els Museus de Sitges es fan un lloc a les plataformes museístiques digitals

Els equipaments sitgetans atrauen més d’un 3% de les visites de VisitMuseum i més de 2.800 passejades virtuals a Google Art.

Primeres dades oficials de la presència dels Museus de Sitges a les plataformes digitals VisitMuseum i Google Art. En el cas de VisitMuseum, l’eina virtual impulsada per la Generalitat de Catalunya que aglutina els principals centres museístics del país, els museus sitgetans atrauen, tant en la versió web com en la versió app, més d’un 3% del total de visites que registra el programa.

Concretament, la versió web de VisitMuseum ha obtingut 68.594 visites entre l’1 d’agost del 2016 i el 31 de gener del 2017 i, en aquest mateix període, els quatre museus sitgetans que hi estan registrats n’han sumat 2.531 (1.294 el Museu de Maricel, 902 el Cau Ferrat, 176 el Palau de Maricel i 159 la Fundació Stämpfli). Això suposa una mitjana de 13’75 visites diàries de les 372’79 que aconsegueix el programa en el seu conjunt. En aquest cas, els usuaris hi accedeixen majoritàriament des de l’ordinador (68%), tot i que també des del telèfon mòbil (25%) i la tauleta (7%).

Pel que fa a la versió app de VisitMuseum, les línies mestres són les mateixes, tot i que amb petites variacions. En els 184 dies que van des de l’agost fins al gener, els Museus de Sitges han obtingut 378 visites (185 el Cau Ferrat, 131 el Museu de Maricel, 32 la Fundació Stämpfli i 30 el Palau de Maricel) de les 11.425 que s’han connectat en general a l’aplicació. La mitjana diària dels museus sitgetans és de 2’05 visites, que s’inclouen dins les 62’09 que registra aquesta nova app al final de cada jornada. Lluny del que pugui semblar, i igual que passa en la versió web, els usuaris hi entren sobretot des de l’ordinador (73%), mentre que el mòbil i la tauleta només representen el 21% i el 6%.

Tant en la versió app com en la versió web, les pàgines més visitades són les de presentació dels quatres museus sitgetans i, particularment, les escrites en llengua catalana. La intenció és que, durant aquest 2017, el Museu Romàntic també s’afegeixi a la plataforma. Si no hi ha cap imprevist, això serà realitat quan finalitzin les obres de remodelació que s’estan fent a l’edifici de Can Llopis.

L’altra plataforma digital que inclou els Museus de Sitges és Google Art, una eina en línia que permet fer visites en 360 graus pels equipaments culturals més importants del món. Des de la seva entrada, a primers de juny, els museus sitgetans han rebut 2.848 usuaris (1.403 el Cau Ferrat, 782 el Museu de Maricel, 518 el Museu Romàntic i 145 el Palau de Maricel). La majoria d’aquests internautes repeteix passejada virtual en més d’una ocasió.

Els Museus de Sitges estan presents a Google Art junt amb una quinzena de museus catalans. Aviat, també està previst que s’hi afegeixi la Fundació Stämpfli.

Etiquetes: Museus de Sitges