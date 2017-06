Els dibuixos i escultures de Dominica Sánchez a l’Ajuntament

annaïs miró

Organitzada per l’Ajuntament de Calella i amb un comissariat a càrrec de Josep Casamartina, del 16 de juny al 3 de setembre l’Ajuntament de Calella, a la plaça Constitutció, 9, acull l’exposició Perfils d’ombra, dibuixos i escultures de Dominica Sánchez. Nascuda a Barcelona el 1945, Dominica Sánchez porta una llarga trajectòria d’exposicions, sobretot a París i Estats Units, però ha exposat relativament poc al seu país. Els dibuixos, generalment sobre paper de grans formats de vegades tacats amb pigments, són observacions personals d’un món natural, marcades per un diàleg entre el fràgil i efímer i la musculatura del volum. El joc que fan lleugeres corbes, traçades amb llapis, i les denses i opaques geometries que marquen els seus dibuixos crea un espai equilibrat que Maria Lluïsa Borràs va descriure com un “paisatge interior, l’únic gènere que ha aportat a la pintura l’últim segle: un pintura que descriu les emocions, les sensacions, l’estat d’ànim del pintor sense recórrer a la realitat i que, lluny de reproduir allò que veuen els ulls, es basa exclusivament en elements pròpiament pictòrics, amb la forma i la línia, l’estructura i el color “. Dominica Sánchez porta llargs anys perfeccionant aquest llenguatge pictòric, la senzillesa desmenteix la profunditat de les emocions que els dibuixos comporten, i és important recalcar que no són esbossos per a les escultures, sinó obres pròpiament independents, realitzades amb un llenguatge individualitzat que comparteixen amb les escultures . Però és el dibuix el que la va portar eventualment a descobrir les possibilitats de la tercera dimensió. Començant amb formes de cartró que ella retalla i doblega fins que el satisfà el resultat, Sánchez després les passa a fines planxes de ferro que manipula amb plecs, corbes i soldadures amb sorprenents resultats que recorden l’obra d’Oteiza, Nicholson o González. Hereves d’una llarga tradició d’escultura constructivista que reivindica una posició contra la talla i el modelatge, les escultures de Dominica Sánchez són d’una abstracció austera i elegant que, malgrat la seva escala íntima, evoquen una gran monumentalitat.

