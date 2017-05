Els dibuixos àcids de Calpurnio s’exposen a la galeria Pepita Lumier

gisela chillida

La Galeria Pepita Lumier, c/ Segorbe 7 de València exposa a partir del 2 de juny l’obra del dibuixant Calpurnio. Per primera vegada Calpurnio mostra totes les il·lustracions, collages i pintures que he realitzat en els últims mesos sobre la figura d’El Golem. A més a més la mostra compta amb originals del còmic “Món Plasma” i també del nou gran recopilatori de “El Bo de Cuttlas”.

Calpurnio (Saragossa, 1959) comença la seva carrera professional a la fi dels anys 80 amb la publicació de diversos fanzines de còmic; activitat que aviat compagina amb la seva feina al departament infogràfic del diari Heraldo de Aragón (1989-1991). És l’autor del popular personatge de còmics “El bo de Cuttlas”, que ha estat publicat en diverses revistes com “Makoki” i “L’Escurçó” a Espanya; “Morning” al Japó o “Animal” a Brasil. Des de 1995 fins al 2001 al diari El País i de 2004 a 2015 en el diari 20 Minuts. Actualment, els còmics de Cuttlas es publiquen mensualment a la revista Plaça.

Les aventures de “El Bo de Cuttlas” estan reunides en nou llibres de còmic. L’últim d’ells és un gran recopilatori de 600 pàgines, editat per Reservoir Books a l’abril de 2017. Calpurnio va rebre l’any 1994 un missatge gràfic dels extraterrestres i des de llavors ha dedicat gran part de les seves energies a l’intent de desxifrar el seu significat. Els resultats d’aquest estudi van donar lloc a diferents publicacions (còmic “Project X”), exposicions (la primera d’elles a Barcelona el 1994, a l’Estació de França) i audiovisuals (vídeo “Project X”). Actualment treballa en una segona part d’aquesta sorprenent proposta gràfica, el que ha donat lloc a la seva exposició de “El Golem”, que podrem veure per primer cop a Pepita Lumier.

A més a més de dibuixant és director, guionista i autor de l’story-board dels curtmetratges “El Bo de Cuttlas” (35mm., 9 ‘) 1991, guanyador del Gran Premi del XXXIV Festival de Cinema, Documental i Curtmetratge de Bilbao (1992) i del Primer Premi Festival de Cinema per a Nens (Txecoslovàquia, 1991). “Amb Cent Canons per Banda” (35 mm., 25 ’30’ ‘) 1992, va ser el seu següent curtmetratge i amb ell va rebre el Premi del Públic al Millor Curtmetratge en la XXV Mostra Cinematogràfica de l’Atlàntic (Cadis, 1993). És també director i co-guionista de la sèrie de dibuixos animats “Cuttlas Microfilms” (13 capítols de 25 minuts, Betacam) per a RTVE (1993- 95), amb el qual va obtenir la Menció Especial del FIPA de Cannes de 1994.

Calpurnio compagina la seva feina com a il·lustrador amb les seves constants aparicions com videojoquey en actuacions i Festivals de Música i Art Electrònic. És autor, a més, d’innombrables cartells, portades de disc, murals, imatge de campanyes publicitàries, etc.

A la imatge, còmic “Mundo Plasma” de Calpurnio.

Etiquetes: Calpurnio · Galeria Pepita Lumier