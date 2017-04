Els berlinesos Römer + Römer arriben a Espronceda

Espronceda, Center for Art and Culture, c/ d’Espronceda 326 de Barcelona presenta del 21 al 29 abril de 2017 les obres del nou projecte dels artistes residents a Berlín Römer + Römer.

L’exposició Què Dius? (Was sagst Du?), comissariada per Alejandro Martín, vol condensar l’experiència en què estan basades les obres: el Fusion Festival de Larz, que es celebra cada estiu en un antic aeroport militar i en què els artistes assisteixen des de l’any 2012. És un festival de música independent, sense fins comercials, que expressa molt clarament aquesta època de llibertat i superació de la història europea en la segona meitat del segle XX i que ha continuat en el començament del segle actual.

Milers de joves es reuneixen per celebrar la vida durant uns dies, en un ambient de comunitat, de creació artística i de festa al voltant de la música techno.

Nina i Torsten viuen activament la contemporaneïtat i són actors i espectadors d’ella: festivals, manifestacions, celebracions, rituals, i altres esdeveniments que congreguen a les persones en aquest món globalitzat i alhora tan divers.

La seva obra final és pictòrica, però té la base en el reportatge fotogràfic que fan en els esdeveniments i esdeveniments que visiten en els seus viatges arreu del món: Alemanya, Xina, Corea, L’Índia, Brasil, etc.

La peça principal de l’exposició “Was sagst Du?” (Què dius?) És un tríptic de 5 metres que ens submergeix en l’ambient festiu i comunitari del festival. La tècnica pictòrica que utilitzen els artistes, el punt de color, ens parla del digital, de la imatge immediata, però en el seu cas és una imatge meditada, processada i després elaborada minuciosament, pintada a quatre mans que posen al llenç milers de punts de color, vibrant independentment com les notes musicals del concert.

A la imatge, obra de Römer + Römer.

