El temps aturat de Keiko Ogawa a la Galeria Jordi Barnadas

annaïs miró

Del 16 de novembre al 9 de desembre de 2017, la Galeria Jordi Barnadas, al carrer Consell de Cent, 347, de Barcelona, acull l’exposició Temps aturat de la pintora Keiko Ogawa, artista japonesa establerta a Barcelona des de fa ja 12 anys. Normalment els seus temes són intimistes, figures solitàries (molts autoretrats) en interiors de vegades enigmàtics i on sovint destaquen elements arquitectònics de l’Eixample Barceloní. Les seves composicions i la geometria dels terres hidràulics, confereixen un ordre visual que contrasta amb la seva tècnica d’aspecte esbossat i el caire abstracte de la seva valenta, tant de colors com de gest, pinzellada. La utilització dels colors càlids i vius, ajuda a crear una atmosfera de l’anomenat realisme màgic. La pintura de Keiko Ogawa s’acosta més al simbolisme que al realisme. L’artista ens vol transmetre valors com l’espiritualitat, la reflexió, l’observació, l’aprenentatge, la calma… però no a través d’un idíl·lic entorn natural sinó vivint-lo des d’un món urbà que ella s’ofereix a embellir.

