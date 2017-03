El tamboret d’origami de Laurent Dif s’exposa a Mondo

annaïs miró

Aquest mes de març de 2017 la Galeria Mondo, del carrer San Lucas, 9 de Madrid acull l’exposició Trippy de l’artista Laurent Dif. Es tracta d’un tamboret d’origami, darrer disseny de l’artista inspirat (com bona part de la seva obra) en l’Origami japonès. El seu nom es remet a les formes fractals, als viatges interiors i a la recerca astral de principis del segle XX. Els seus acabats ens porten a la ciència-ficció i a l’elegància parisenca dels anys 20. La forma del tamboret ens passeja pels trets més futuristes de la Factory warholiana. La peça s’exposa en el marc de l’exposició Andy Dandy de The Hilton Brothers, Cristopher Makos i Paul Solberg, una exposició que interroga la bellesa, un homenatge a Andy Warhol i els lluminosos 80 a Nova York. Trippy és la primera creació per a producció massiva de Dif. Fidel al seu concepte “just one piece”, aquest tamboret està construït a partir d’una única peça (planxa) metàl·lica amb diversos acabats, en llauna o pell. Inspirat en la fabricació de les cadires TOLIX, el tamboret sobrepassa l’estètica d’aquella icona dels anys 30 per fer un salt al futur. Entre el disseny funcional i la peça artísitca, lleuger, atemporal i robust, la seva estètica és única i fresca. Existeixen dues mides, un per a adults i un per a nens. A més, n’hi ha de molts colors, de molts materials. Laurent Dif des del seu Atelier de Création ens ofereix els seus dissenys funcionals en metall més propers a l’escultura. La seva creació ens fa vibrar per la seva força i contundència. Les seves peces de disseny procedeixen d’una sola làmina de metall, sense afegits. El propi material, gràcies als talls i plecs que l’artista crea després d’un llarg procés creatiu i reflexiu és el que destaca en aquestes peces. Tot el treball està realitzat de manera totalment artesana. Fins i tot en el cas de les eines que l’artista ha anat inventant i fabricant per poder dur a terme cada model.

Etiquetes: Andy Warhol · Laurent Dif · Mondo Galeria · origami