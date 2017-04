El “Sonido Sabadell” tanca l’exposició “A Sense of Wonder”

L’exposició A Sense of Wonder de Carles Congost arriba a la seva clausura amb un vermut musical a càrrec de DJ Josep Xortó i la presentació del vinil, encara en fase de producció, Això que sona és nostre de Josep Xortó i The Congosound, coeditat entre el Bòlit i el Centre d’Art La Panera de Lleida.

La publicació d’aquest vinil està directament vinculada a una de les obres que es poden veure al Bòlit_StNicolau, Abans de la casa / Un biopic inestable a través del sonido Sabadell, que aborda aquest fenomen musical estretament lligat a l’italo disco (música de ball molt popular d’origen italià) i que va tenir lloc a la dècada dels vuitanta del segle passat. Malgrat la seva popularitat, el sonido Sabadell ha quedat com una nota al marge. I d’aquí la reivindicació del títol del vinil Això que sona és nostre, en una clara referència a la necessitat de posar en valor un estil musical que pocs analistes han tingut en consideració.

Josep Xortó és un músic i compositor barceloní que destaca per les seves múltiples facetes artístiques. Alguns d’aquests projectes l’han portat a compartir escenari amb artistes com Sébastien Tellier, Rinôçérôse o The Memories; a actuar en festivals com Sónar i Primavera Club; a ser DJ resident durant quatre anys de les nits Plástico a la sala Sidecar o a ser un habitual en cabines com les de Teatre Principal o Barts des de les quals dóna lliçons de ball i estil quasi cada cap de setmana de les que en tindrem una bona mostra en la seva sessió al Bòlit.

El 29 d’abril a les 12 del migdia, vermut de cloenda de l’exposició A Sense of Wonder de Carles Congost amb DJ Josep Xortó. L’entrada és lliure.

