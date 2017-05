El sexe romà al Museu del Suro

annaïs miró

Del 13 de maig a l’1 d’octubre de 2017, el Museu del Suro de Palafrugell, a la Placeta del Museu del Suro, s/n, de Palafrugell, acull l’exposició El sexe a l’època romana. Aquesta exposició vol ser un diàleg entre la visió actual de la sexualitat i la que en tenien els romans, algunes coses del passat ens sorprendran, d’altres ens permetran apropar-nos a les diferències, però també trobarem alguns aspectes que ens resulten semblants als actuals. La vida sexual a l’època romana és ben coneguda gràcies als testimonis que han arribat als nostres dies, ja siguin textos, representacions visuals o peces de diferents tipus que es conserven integrades a l’arquitectura i, sobretot, en els museus. Així, són famosos els anomenats gabinets secrets d’alguns museus, com el de Nàpols, que reuneixen obres molt explícites, sovint veritablement pornogràfiques, que aporten molta informació sobre les pràctiques sexuals a l’antiga Roma. També a Catalunya es conserven peces relacionades amb el món del sexe a l’època romana. Es tracta tant de representacions artístiques, d’objectes de tipus religiós o amb finalitat ritual, com d’elements utilitaris de la vida quotidiana; tant de peces de l’àmbit públic, com de la intimitat domèstica. Des de l’Arqueoxarxa, que agrupa els principals museus d’arqueologia i jaciments museïtzats de Catalunya, s’ha cregut interessant donar a conèixer l’univers sexual de l’època romana a través de les peces que conserven els museus que la integren amb l’ajut de textos d’autors llatins, i les pintures murals conservades a Pompeia i Herculà.

Etiquetes: època romana · Museu del Suro de Palafrugell · sexe