El Saturn de María Herreros a la Pepita Lumier

Del 15 de març al 3 d’abril de 2017, la galeria valenciana Pepita Lumier, al carrer Segorbe, 7 de València, acull l’exposició Saturn’s return, de la jove artista María Herreros (València, 1983), graduada en Belles Arts, i titulada com a Especialista professional en il·lutració. Els seus projectes van des de la il·lustració i el còmic fins a l’obra personal, on mira d’expressar la part més instintiva de l’ésser humà, des d’un estil molt personal que dansa entre el bell i el grotesc. La investigació de Saturn’s return comença durant la residència artística de María Herreros a Mermaid Ranch, a Nova York. Color, línia, manifest escrit a mà i l’abstracció que trama l’estructura de Saturn formen, per separat, una obra unitària que simbolitza l’influx del planeta en la separació i la crisi. L’exposició compta amb més d’una trentena d’obres, entre dibuixos en blanc i negre, obres en color i peces realitzades en porcellana. Segons Herreros, Saturn és el planeta que trasbalsa la nostra existència de cap a cap. L’òrbita de Saturn sempre ha representat la maduresa i fins i tot la mort. María Herreros afirma que ella no creu en l’astrologia, però es fixa en la repetició d’algunes accions ancestrals com ara mirar els estels. La seva obra reflexiona sobre el caràcter cíclic de la vida, de l’èxit i de l’adversitat. La crisi d’identitat és el catalitzador per representar la crisi artística, el desdoblament, l’influx de la intuïció, representat per Saturn. Tota l’exposició gira a l’entorn de la crisi d’identitat i de la segona maduresa que es pateix quan es fa trenta anys. Ella, que en té 33, ha reflexionat sobre les inquietuds que envolten aquesta edat. A la mostra cnstrueix una sèrie de retrats que reflecteixen aquest escull passant pel catalitzador d’una crisi artística que desdobla la seva obra i la dissecciona per tal d’entendre-la.

