El Santpedor de Puig i Cadafalch

annaïs miró

Santpedor presenta el llegat inèdit de l’arquitecte mataroní Puig i Cadafalch a la vila. Autor de la Torre de l’Aigua de Can Jorba i de diverses reformes a la casa pairal dels Llissach (la façana, la construcció d’una torre per a la caixa d’escala, l’enjardinament de l’entorn seguint el model del jardí romàntic) , Puig i Cadafalch no va desfer mai el seu vincle amb Santpedor. La referència a Santpedor no es limita a les seves relacions personals, sinó que l’arquitecte agafa el poble sovint per a il·lustrar aspectes del romànic a la seva obra. La historiadora Mireia Vila és l’autora d’aquesta interessant recerca sobre la relació d’un dels nostres arquitectes més internacionals amb aquest petit poblet del Bages. Coincidint aquest 2017 amb l’any Puig i Cadafalch, commemmorant els 150 anys del seu naixement, l’empremta de l’arquitecte mataroní a Santpedor és celebrada enguany a través d’aquesta i d’altres troballes inèdites que Mireia Vila ha sabut reflectir en el seu treball de recerca. A l’Arxiu Nacional de Catalunya es conserven fins a 16 plànols de dissenys que va fer l’arquitecte per a la senyora Serafina, juntament amb factures i correspondència derivades d’aquestes intervencions.

Etiquetes: Puig i Cadafalch · Santpedor · Torre de l'Aigua