El Saló Leibniz a ArcoMadrid 2017, a l’stand 9G01 continua la tradició de la Casa Leibniz

annaïs miró

Amb una fastuosa inauguració que tindrà lloc el dia 22 de febrer de 2017 AL Palau Santa Bárbara, al carrer Hortaleza número 87 de Madrid, el Saló Leibniz participarà dins la fira Arco Madrid 2017 a l’stand 9G01. El Saló Leibniz, ubicat en aquest pavelló, prossegueix la tasca i la tradició de la Casa Leibniz i, en conseqüència, la seva experimentació amb nous entorns per relacionar-los amb l’art des de l’escriptura. El Saló Leibniz és un projecte que explora i investiga les relacions entre la poesia, l’art i la literatura, i es desenvolupa en un stand d’Arco reconvertit en saló literari. Amb la col·laboració de Giulietta Speranza i de Javier Montes, encarregat de moderar la part artístico-literària de la fira, el Saló Leibniz ha convidat poetes i escriptors perquè participin en un programa de converses en el qual es parlarà dels aspectes humans, pràctics, metafísics i còmics de la vida del creador. Cada dia intervindrà l’espai del saló amb les seves obres un artista diferent. Els noms més destacats per a aquesta avinentesa són: Antonio Fernandez Alvira, Blanca Gracia, Sara Lancleta, Julián Cruz i Salim Malla. Al voltant d’un menjador d’estil jacobí, cada dia s’hi organitzaran àpats que propiciaran un esperit d’encontre i conversa, juntament amb la resta del programa, definit a base de conferències, performances, presentacions i altres activitats. La Casa Leibniz, on s’ubica el Saló, reuneix un conjunt d’artistes i galeries joves amb un contingut, muntatge i pensament que convida a la contemplació. La unió conceptual entre harmonia i autonomia és la base filosòfica d’aquest singular projecte que no deixarà indiferents els visitants d’Arco Madrid 2017.

Etiquetes: Saló Leibniz Arco Madrid Fira encontre