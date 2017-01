El Reina Sofia augmenta, el 2016, un 12% el nombre de visitants: 3.646.598

Al llarg del 2016, més de 3.600.000 persones van acudir a les instal·lacions del Museu Reina Sofia per contemplar la seva Col·lecció, les onze exposicions temporals que s’han pogut veure a les diferents sales i gaudir dels cicles audiovisuals, conferències, seminaris, visites guiades, tallers o actuacions d’arts en viu que s’han organitzat al llarg de l’any. Aquesta xifra suposa un increment d’un 12,2% respecte a la dada del 2015 (3.249.591 visitants).

L’afluència més gran de públic ha estat especialment significativa en els trams horaris gratuïts del Museu que, en concret en Sabatini i Nouvel, està establert entre les 19 i les 21 hores, cada dia excepte el dimarts en què roman tancat, i els diumenges, que hi ha entrada lliure entre les 13.30 a 19.00 hores. Això vol dir que en una setmana hi ha 15 hores i mitja d’accés gratuït a la seu d’Atocha, i que és precisament quan l’entrada és lliure quan es produeix la màxima concentració de persones interessades a visitar el Museu. En 2016, un 65% del públic ha accedit de manera gratuïta a la seu principal. La mostra Camp Tancat, sobre l’art espanyol de postguerra, i les retrospectives de Marcel Broodthaers i Wifredo Lam, organitzades respectivament al costat del MoMA de Nova York i el Centre Pompidou de París, han estat les exposicions de major acceptació.

Pel que fa a les sales expositives del Retiro, és molt significatiu tant l’alt nombre de visitants que s’ha comptabilitzat en el Palau de Vidre (1.790.757) com en el de Velázquez (481.515); en total 2.271.272. A l’important programa expositiu, que ha inclòs mostres dedicades a autors d’indubtable prestigi nacional i internacional com Rémy Zaugg, Txomin Badiola o Damián Ortega, i que han gaudit d’enorme èxit, s’ha unit el qual ambdues sales expositives, situades en el privilegiat espai del parc del Retiro, són de caràcter gratuït, i a més, han ampliat l’horari d’obertura, no tancant cap dia de la setmana i romanent obert 12 hores ininterrompudes entre abril i setembre. L’esforç realitzat des del Museu en els darrers anys per donar a conèixer l’existència dels espais i el pes de la seva programació, han permès anar fidelitzant a un públic que de manera periòdica accedeix lliurement a veure les successives exposicions programades al Retiro. Tot això es veu reflectit en el notable increment que de manera continuada i progressiva es va produint des del 2011.

El Museu el 2017

Per 2017, any en què es compleix el 80 aniversari de la creació del Guernica per Pablo Ruiz Picasso, el Museu Reina Sofia ha preparat un ampli programa d’exposicions i activitats públiques.

Entre les 16 exposicions temporals programades Pietat i terror en Picasso: el camí a Guernica, una gran mostra que servirà precisament per celebrar el citat 80 aniversari, i els 25 anys de l’arribada del quadre al Museu Reina Sofia.

En ella, es podran contemplar prop de 150 obres mestres de l’artista, procedents dels fons de la Col·lecció i de més de 30 institucions de tot el món, entre els quals figuren el Musée Picasso i el Centre Georges Pompidou, de París, la Tate Modern de Londres, el MoMA i el Metropolitan Museum, de Nova York, o la Fundació Beyeler, de Basilea, així com de diverses col·leccions privades.

El públic també tindrà ocasió de veure altres interessants propostes, com l’exposició de Bruce Conner, un dels artistes nord-americans més importants de la postguerra, o la de l’alemany Franz Erhard Walther, un dels creadors més influents del segle XX. L’avantguarda centreeuropea també estarà present al programa expositiu amb dos dels seus referents claus, Katarzyna Kobro i Władysław Strzeminski.

També tindrà cabuda l’art de Llatinoamèrica a través de mostres com la dedicada a la figura de Mario Pedrosa o la de Doris Salcedo. Hi haurà espai per a artistes espanyols a través de la mostra dedicada a Esther Ferrer i, gràcies al dipòsit que va realitzar la galerista Soledad Lorenzo, per noms com Antoni Tàpies, Pablo Palazuelo, Luis Gordillo o Soledad Sevilla que seran protagonistes d’una altra mostra a finals d’any.

A tot l’anterior cal afegir una extensa programació d’activitats dirigides a públics molt diversos, que inclou el debat i el pensament, el cinema, la música o les arts en viu, i un programa educatiu complet que intenta atendre diferents col·lectius, amb especial atenció als joves i l’aposta per les activitats inclusives i la formació de postgrau.

