El Reina Sofia adquireix obra a ARCO per valor de 389.200€

El Museu Nacional Centre d’Art Reina Sofia ha adquirit en la present edició d’ARCO un total de 18 obres de 12 artistes, nacionals i estrangers, per un valor global de 389.200 euros. S’han comprat treballs de caràcter històric, com els d’Eloy Laguardia i Mathias Goeritz, pertanyents a l’Escola d’Altamira; diverses obres d’artistes lligats al Centre de Càlcul així com treballs de Mladen Stilinovic, Ferran García Sevilla, Anna Opermann, Anne-Marie Schneider i Adriana Bustos.



Les obres d’Eloy Laguardia (Saragossa, 1927-Sant Sebastià, 2015) i Mathias Goeritz (Danzing, Alemanya 1915 – Mèxic, 1990) s’inscriuen en l’activitat de l’Escola d’Altamira, un grup fundat el 1948 per Goeritz, que reivindicava la recuperació de l’art d’avantguarda davant l’academicisme oficial de l’època.Inclosa a la publicació Nous prehistòrics, amb text de Carlos Edmundo de Ory, l’obra de Laguardia adquirida pel Museu materialitza l’abstracció natural que es descobreix en les pintures de la cova. Actualment el Museu Reina Sofia es troba completant la representació del context de l’Escola d’Altamira, ja que la seva influència suposa la coordinació d’un art modern, i inèdit en aquests anys al nostre país. Aquesta adquisició es completa amb un cartell sobre les coves d’Altamira, de Mathias Goeritz.

Un dels objectius del Museu en els darrers anys ha estat adquirir obra del Centre de Càlcul de la Universitat de Madrid i així millorar la representació en la col·lecció. El Centre neix per albergar un gran computador cedit per IBM per a la realització de labors d’investigació. Les seves activitats entre 1968 i 1974 van abastar la lingüística, l’art, l’arquitectura o les matemàtiques.

Mladen Stilinović (Belgrad 1947- Pula -Croàcia- 2016) Forma part d’una generació d’artistes iugoslaus situats a la tradició conceptual que està sent sistemàticament revisada per les grans institucions. La seva obra es pot veure a col·leccions públiques tan importants com les del Pompidou o el MoMA. Aquesta és la segona obra de Stilinovic que entra a la col·lecció del Museu ja que fa dos anys es va adquirir un conjunt de fotografies d’aquest artista.

El Museu té una bona representació de artistes conceptuals catalans, de gran importància en els anys 70 i una de les figures clau és Ferran García Sevilla (Palma de Mallorca 1949). Tot i que és més conegut per la seva pintura -de fet el Reina Sofia té cinc pintures obra dels anys 80 i 90- però, no té obra del seu període conceptual dels anys 70 al qual pertany l’obra adquirida. les pràctiques conceptuals constitueixen una de les línies d’investigació del Museu, de manera que aquesta adquisició tracta de completar la olección associada als nous comportaments artístics de segona meitat de segle XX i que en certa mesura es reflecteixen en l’art actual.



Anna Opermann (Eutin, Alemanya, 1940-Celle, Alemanya 1993) va realitzar des dels anys 70 més de seixanta grans instal·lacions que va denominar ensembles. Es componen de fotografies, dibuixos, textos, documents i diversos materials trobats i manipulats per ella mateixa. L’obra adquirida ara pel Reina Sofia, és un dels primers ensembles que l’artista va anar donant forma en successives presentacions i finalment en 1977 durant la Documenta 6 de Kassel.

El treball d’Anne Marie Schneider (Cauny, França, 1962), inclou dibuixos, pintures i pel·lícules. L’evolució de la seva obra va des de la sobrietat lineal i anti-pictòrica dels primers dibuixos, passant pel protagonisme del color en els anys 90, fins a l’actualitat, on alterna els dos corrents.

Adriana Bustos (Argentina, 1965) treballa fonamentalment amb imatges creuant diferents disciplines: la fotografia, el vídeo, la performance o el dibuix, amb un caràcter moltes vegades documental. El seu treball constitueix un espai de coneixement en què s’utilitzen instruments visuals i tècnica d’investigació. L’obra que ha adquirit el Museu, Burning books I, és una peça realitzada recentment i composta per diferents llibres que han estat censurats. La incorporació d’aquesta obra a la col·lecció avali l’interès del Museu per la creació a Llatinoamèrica.

A la imatge, “Le Mer Bleu”, Anne Marie Schneider, 2012.

Etiquetes: Anne Marie Schneider · ARCO · Col·lecció Museu Reina Sofia · Ferran Garcia Sevilla · Mladen Stilinovic