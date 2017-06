El Reial Cercle Artístic de Barcelona atorga la Medalla d’Or al pintor Antonio López

El Reial Cercle Artístic de Barcelona ha entregat la Medalla d’Or al pintor Antonio López, de 81 anys, com a reconeixement als mèrits artístics que ha assolit durant la seva dilatada trajectòria fins a convertir-se en un dels màxims representants del realisme contemporani espanyol. Està considerat el pare de l’escola hiperrealista madrilenya i el seu estil ha tingut influència sobre nombrosos artistes com Cristóbal Toral o Manuel López Villaseñor.

La Medalla d’Or és la màxima distinció que atorga la institució artística per reconèixer aquelles persones, siguin o no sòcies de la institució, que hagin destacat per la seva carrera en l’àmbit cultural i artístic.

López, un dels pintors més cotitzats en el mercat espanyol, va mostrar un talent primerenc per la pintura, però la influència del seu oncle, el pintor Antonio López Torres, va ser determinant perquè volgués dedicar-s’hi professionalment. Un dels seus trets característics és la tardança en l’execució de les obres. Mitjançant una producció lenta i meditada busca representar la realitat amb un tractament ple de detall, com si fos una fotografia.

En aquest sentit, l’artista va presentar en públic el 2014 el Retrato de la familia de Juan Carlos I després de 20 anys d’haver rebut l’encàrrec. El retrat de la família reial va ser l’obra que més expectació mediàtica va generar i la que va portar Antonio López a la primera plana de l’actualitat. Al llarg de la seva trajectòria, el pintor manxec ha rebut diverses distincions, algunes de les més destacades són el premi Príncep d’Astúries de les Arts (1985) o el Premi Velázquez de les Arts Plàstiques (2006).

