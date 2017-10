El Reial Cercle Artístic acull l’exposició “40 anys de cartells en llibertat”

El Reial Cercle Artístic de Barcelona, amb una llarga trajectòria en el món del cartellisme, inaugura el 26 d’octubre una exposició retrospectiva amb 58 cartells il·lustres que permeten fer un recorregut exhaustiu pels últims 40 anys de la història de Catalunya, des del 1977 amb el final del règim franquista i fins a l’actualitat. Les obres fan una radiografia del panorama polític, social i cultural del país donant veu a diferents col·lectius. Entre els autors, alguns d’anònims, destaquen les firmes d’Antoni Tàpies, Joan Miró, Núria Pompeia, Pilar Aymerich, Joan Brossa o Frederic Amat.

La mostra, que es podrà veure fins al 19 de novembre, dona visibilitat a moments històrics significatius de l’àmbit polític, social i cultural de Catalunya. Els cartells, provinents del fons privat Marc Martí Col·leccions, es podran veure fins al 19 de novembre a la sala d’exposicions de la institució artística. La mostra dona una visió polièdrica i recull diferents sensibilitats ja que es toquen temes com: els drets laborals, el moviment antinuclear, la visualització de la llengua catalana, el no a l’OTAN, la reivindicació a favor del divorci o les protestes en contra del racisme.

Entre les obres exhibides, per exemple, hi ha el cartell d’Antoni Tàpies de 1978 a favor de l’abolició de la pena de mort, el de 1979 quan el Comitè Antinuclear de Catalunya va convocar una manifestació amb motiu del dia internacional contra aquesta energia o la campanya per la llibertat d’expressió en suport dels membres de la companyia de teatre Els Joglars que van ser empresonats arran de la representació teatral de ‘La torna’. La imatge del cartell consisteix en una màscara blanca amb un traç gruixut que li tapa la boca.

En relació als cartells més recents, s’hi pot veure el que va il·lustrar el moviment de protesta en contra de la invasió de l’Iraq el 2003 amb el lema Guerra no!, el cartell de 2016 promogut pel Memorial Democràtic amb motiu del 80è aniversari de la Olimpíada Popular de 1936, jocs que no es van poder celebrar per l’esclat de la Guerra Civil. I dels més nous, el de Frederic Amat de Barcelona no tinc por, consigna de la manifestació de condemna dels atemptats a Barcelona i Cambrils i en defensa de la pau i el cartell Volem acollir en el marc de la campanya a favor de l’acollida de persones refugiades i immigrades. La mostra també recull 4 cartells pertanyents als anys 30, entre els quals destaca l’obra del fotògraf i cartellista Pere Català i Pic que va ser conegut principalment pel cartell que va dissenyar el 1936, Aixafem el feixisme.