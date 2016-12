El projecte europeu The Spur selecciona sis artistes

El projecte europeu “The Spur” ha seleccionat sis artistes visuals per a dur a terme treballs d’investigació en residència posant especial èmfasi en els processos creatius i de treball. Aquestes residències internacionals, que comptaran amb una tutela d’experts, tindran una durada de dos mesos i es duran a terme en un dels centres adscrits al projecte. Els artistes seleccionats són Pierre Pauze (França), Tiphaine Calmettes (França), Simona Brinkmann (Regne Unit), Ben Pointeker (Àustria), Federico Gori (Itàlia) i Deana Kolencikova (Eslovàquia).

El projecte The Spur està destinat a crear una xarxa de cooperació europea formada per set entitats culturals que funcionen com a operadors culturals a escala local i internacional. Liderat pel Bòlit, Centre d’Art Contemporani. Girona el projecte inclou Le Lait Centre d’Art Contemporani d’Albí (França), el Bureau des Arts et des Territoires de Montpellier (França), la Fundació Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de

Palma (Mallorca), l’Sputnik Oz de Bratislava (Eslovàquia), la Fondazione per l’Arte de Roma (Itàlia) i l’Euroregió Pirineus Mediterrània.

El projecte es preveu que es desenvolupi durant dos anys (2016 -2018) i aposta per la creació d’una xarxa de cooperació europea centrada fonamentalment en les arts visuals. Els seus dos objectius principals són desenvolupar projectes innovadors que augmentin les capacitats professionals i la mobilitat transnacional d’artistes i creadors, així com la implementació de processos de cogestió transnacionals.

A la primera convocatòria de residències s’hi han presentat un total de 172 artistes visuals de 25 països diferents i de diverses disciplines.

L’artista seleccionat pel Bòlit, Centre d’Art Contemporani. Girona, és el vídeo artista i fotògraf austríac, Ben Pointeker. Pointeker, que estarà en residència durant els mesos de febrer i març del 2017, proposa un treball de recerca i investigació dels espais urbans de Girona i rodalia en relació a l’espai cinematogràfic, per tal de desenvolupar una narrativa en la qual aquests es transformin en els actors principals.

A la imatge, vídeo de Ben Pointeker.

