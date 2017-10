“El Palau dels Artesans” a la Sala La Cova del COAC

La sala d’exposicions La Cova de la Demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) acull fins al 10 de desembre, l’exposició “El Palau dels Artesans”, que té com a protagonista el Palau Güell. Aquest edifici, projectat per l’arquitecte Antoni Gaudí (1852-1926) i encarregat pel magnat de l’empresa i de les arts Eusebi Güell i Bacigalupi (1846-1918), es mostrà al món, per primera vegada, durant els mesos en què Barcelona lluïa amb llum pròpia coincidint amb l’Exposició Universal de 1888.

El dia 26 d’octubre es va inaugurar la mostra amb la presència de Carme Perella, directora del Palau Güell; Narcís Reverendo, president de la Demarcació de Girona del COAC, Ramon Manent, autor de les fotografies de la mostra, i Raquel Lacuesta, comissaria de l’exposició.

El Palau dels Artesans és una exposició de fotografies del Palau Güell realitzades pel fotògraf Ramon Manent que il·lustren, gairebé com si es miressin a través d’una lupa, les petites grans joies que complementen l’arquitectura de l’edifici i que no sempre estan a l’abast de l’ull del visitant. L’exposició permet descobrir les formes, peces i estructures singulars que resten amagades a cada estança i racó d’aquest palau urbà construït per l’arquitecte Antoni Gaudí a finals del segle XIX.

El Palau dels Artesans és una mostra que vol posar en valor el treball dels nombrosos artesans, artistes, industrials i operaris que van participar en l’execució dels elements decoratius del Palau Güell en totes les seves arts aplicades: fusta, forja, vitrall, pedra, ceràmica, guadamassil, teixit o pintura. Petites grans joies de l’edifici que ens arriben projectades gràcies a Ramon Manent, especialista en fotografia de l’art amb més de 40 anys de professió. Manent –autor de més de 150 llibres, una desena dels quals centrats en l’obra de Gaudí– plasma amb les seves imatges la geometria de diversos elements de l’edifici en una instantània que ens revela l’autenticitat i l’essència d’una obra d’art total.

Es tracta d’una mirada creativa acompanyada d’un recorregut expositiu únic i molt revelador elaborat per la comissària Raquel Lacuesta, historiadora de l’art i estudiosa de l’obra i la personalitat de Gaudí, que ha estat cap de la Secció Tècnica d’Investigació, Catalogació i Difusió del Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona i que compta amb un extens currículum com a professora, escriptora i comissària.

La mostra està produïda pel Palau Güell de la Diputació de Barcelona i comissariada per Raquel Lacuesta.

