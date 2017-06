El Palau de Gaviria prorroga l’exposició d’Escher fins al 24 de setembre

annaïs miró

Davant de la gran acollida per part del públic, l’exposició Escher continuarà obierta durante todo l’estiu de 2017 al Palau de Gaviria, al carrer del Arenal, 9, de Madrid. La mostra, que s’ha convertit en una de les fites culturals més importants de la temporada podrà visitar-se fins el 24 de setembre de 2017. El màgic univers de Maurits Cornelis Escher ha fascinat a Madrid a milers d’amants de la cultura i l’art, però també a professionals de la ciència, matemàtics i seguidors d’aquest gran geni del surrealisme. Aquesta retrospectiva fa un recorregut per l’obra d’una de les figures més fascinants de l’art i les matemàtiques del segle XX, des de els seus inicis vinculats a l’Art Nouveau en què també va explorar en profunditat el paisatge, fins algunes de les seves obres mestres com Mano con esfera reflectante, Día y Noche o Belvedere, passant per les seves icòniques tessel·lacions. Escher dóna un punt visionari a la investigació geomètrica i al rigor. El món dels nombres, les matemàtiques i la geometria és una de les claus de lectura, però no la única, per entendre l’univers creatiu d’aquest artista polièdric i contemporani avant la lettre. L’holandès no va dubtar en recórrer als llenguatges més diversos per fondre’ls en una trajectòria nova i intrigant, que per la seva originalitat constitueix una veu única en el panorama de la història de l’art de tots els temps, i emociona al gran públic.

