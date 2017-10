El Museu Thyssen presenta “Lliçó d’art”, un projecte sobre l’educació als museus

El Museu Thyssen presenta Lliçó d’art, un projecte que convida a reflexionar sobre el paper de l’educació als museus. Ideat i desenvolupat per l’Àrea d’Educació, part d’una exposició temporal amb obra d’artistes contemporanis en diàleg amb la col·lecció permanent, per presentar també altres propostes que ocuparan diferents llocs mentre duri la mostra, amb l’objectiu d’estendre llaços entre la producció cultural més actual i el museu, entre les seves obres i la tasca dels educadors.

El projecte està concebut com un ens orgànic que s’anirà completant progressivament i que farà que el museu estigui particularment actiu durant aquests mesos, afavorint l’experimentació, la participació i la investigació. El disseny d’un complet programa educatiu permetrà que el visitant formi part d’aquest procés. A més, el museu s’obre per primera vegada com a espai per a la creació amb la convocatòria de dues beques de residència en col·laboració amb la Casa de Velázquez, la Fundació Banc de Santander i CNP Partners.

Les sales Moneo, a la planta -1, albergaran obres d’artistes com Cinthia Marcelle, Rineke Djikstra, Alicia Martín, Luis Camnitzer o Antoni Muntadas, entre d’altres, per qüestionar on resideix el coneixement, parlar del museu com a experiència personal i buscar la transformació del paper de l’espectador. Una segona part estendrà l’exposició cap a altres espais i sales de la col·lecció permanent amb instal·lacions d’artistes com Kota Ezawa, Herz Frank, Mateo Maté o Rafael Lozano Hemmer, entre d’altres, establint diàlegs entre passat i present. També aquí tindran el seu espai les intervencions dels creadors residents i del propi equip d’educació.

