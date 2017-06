El Museu Thyssen participa amb orgull al World Pride 2017

Durant els dies en què Madrid acull la celebració del World Pride 2017, el Museu Thyssen-Bornemisza, Passeig del Prado 8 de Madrid, presenta dues iniciatives relacionades amb la iconografia i la cultura LGTBI presents en els quadres de la seva col·lecció: la restauració i l’estudi tècnic de la mort de Jacint , de Tiepolo, i el recorregut temàtic “Amor divers”.

“Amor divers” segueix temes, iconografia i personatges relacionats amb la cultura, la sensibilitat i l’experiència del col·lectiu LGTBI han estat presents en l’art, de vegades de manera gairebé invisible. Seguint l’organització en les sales de la col·lecció Thyssen-Bornemisza, basada en la cronologia, “Amor divers” proposa un recorregut des Bronzino a Hockney amb una mirada diferent per abordar conceptes com identitat i orientació sexual.

L’itinerari ofereix explicacions de quadres com el Retrato d’un jove com Sant Sebastià (1533), de Bronzino, Hèrcules a la cort de Onfalia (1537), de Hans Cranach, La mort de Jacint (1753), de Tiepolo, Noi amb turbant i ramell de flors (1658), de Michiel Sweerts, Amazona de front (1882), de Manet, Retrat de George Dyer en un mirall (1968), de Francis Bacon, Love, Love, Love. Homage to Gertrude Stein (1928), de Charles Demuth, o En memòria de Cecchino Bracci (1962), de David Hockney.

Després la neteja, estudi tècnic i restauració, La mort de Jacint s’exposarà a la sala 17 del Museu, del 23 de juny al 17 de desembre de 2017, al costat de radiografies i fotografies ultraviolats i d’infrarojos, que mostraran tots els treballs realitzats, descobriments i detalls, a més de dos dibuixos de Tiepolo, prestats per la Staatsgalerie de Stuttgart, en un muntatge a càrrec dels departaments de Restauració i Pintura Antiga.

A la imatge, “La mort de Jacint” (detall), Tiepolo, 1573.

