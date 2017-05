El Museu Thyssen-Bornemisza reivindica l’art de Sonia Delaunay

gisela chillida

El Museu Thyssen-Bornemisza, Passeig del Prado 8 de Madrid, presenta del 4 de juliol al 15 d’octubre de 2017 Sonia Delaunay. Art, disseny i moda, la primera mostra en solitari a Espanya d’aquesta artista, amb la qual es pretén destacar no només el seu important paper com a pintora d’avantguarda, sinó també l’exitosa aplicació del seu ideari artístic a la vida quotidiana.

La seva obra purament pictòrica s’exhibirà a les sales al costat de llibres i escenografies teatrals, dissenys publicitaris, d’interior i de moda, teles i vestits, reunint més de 210 peces procedents d’institucions públiques com el Centre Pompidou, la Biblioteca Nacional de França, el Museu de la Moda de París o el Museu Reina Sofia, i de col·leccions privades.

L’exposició, que compta amb la col·laboració de la Comunitat de Madrid, s’uneix així a les tendències historiogràfiques que han revisat recentment la seva trajectòria per demostrar el caràcter multidisciplinari de la seva obra, que li permetia explorar diversos suports i tècniques més enllà de la pintura.

Nascuda a Ucraïna en una modesta família jueva, Sonia Delaunay (1885-1979), va començar la seva formació artística el 1904 a Karlsruhe (Alemanya) i dos anys després la va continuar a París. Per no abandonar França, va contreure matrimoni de conveniència amb el marxant alemany Wilhelm Uhde, en la galeria va exposar per primera vegada en 1908. Gràcies a ell va conèixer a artistes d’avantguarda com Picasso, Braque i el mateix Robert Delaunay, amb qui es va casar en 1910 , després divorciar-se de Uhde.

A partir de llavors, l’intercanvi artístic entre els dos seria constant, tot i que, ja des dels començaments de la seva relació, Sonia es diferenciaria del seu marit per compaginar els pinzells amb les agulles de brodar, la decoració d’interiors o el disseny de moda, convertint-se en una artista multidisciplinària, interessada a plasmar el llenguatge avantguardista sobre els més variats suports, amb vius colors i tècniques diverses que recorden els seus orígens russos.

París era, per a ells, la ciutat simultània per excel·lència i es va convertir en la seva font d’inspiració, en el lloc en el qual van començar a analitzar l’impacte de la llum sobre els colors. Però va ser a Madrid, en 1917, on els seus experiments per traslladar l’ideari del simultaneisme a la vida quotidiana van donar el pas definitiu a l’escena pública.

Aquesta etapa madrilenya, de la qual es compleixen ara 100 anys, va suposar per a ella un moment de gran experimentació i llibertat que marcaria tot el seu desenvolupament artístic posterior, a partir de la dècada de 1920 i ja de tornada a París. L’exposició vol reivindicar aquells anys de Madrid com una fita fonamental en la seva carrera, de manera que aquest període ocupa el capítol central de la mostra, amb un recorregut organitzat en quatre apartats cronològics que inclou també les etapes immediatament anterior i posterior a la seva estada a Espanya.

A la imatge, Sonia Delaunay, “Vestits simultanis (Tres dones, formes, colors), 1925. © Precusa 2017633

