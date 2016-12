El Museu Reina Sofia commemorarà el 80 aniversari de la creació del Guernica de Picasso

Per 2017, any en què es compleix el 80 aniversari de la creació del Guernica per Pablo Ruiz Picasso, el Museu Reina Sofia ha preparat un ampli programa d’exposicions i activitats públiques.

Dins de les 16 exposicions temporals que es presentaran, destaca Pietat i terror en Picasso: el camí a Guernica, una gran mostra que servirà precisament per celebrar el citat 80 aniversari, i també els 25 anys de l’arribada del Guernica al Museu Reina Sofia. En ella, es podran contemplar prop de 150 obres mestres de l’artista, procedents dels fons de la Col·lecció i de més de 30 institucions de tot el món, entre els quals figuren el Musée Picasso i el Centre Georges Pompidou, de París, la Tate Modern de Londres, el MoMA i el Metropolitan Museum, de Nova York, o la Fundació Beyeler, de Basilea, així com de diverses col·leccions privades.

A diferència d’altres retrospectives, aquesta mostra posarà el seu focus en l’evolució de l’univers pictòric de Picasso, amb el Guernica com a epicentre, des de finals dels anys 20 a mitjans dels anys 40 del segle passat, període en el qual l’artista va imprimir un canvi radical en la seva obra.

El públic també podrà gaudir d’altres interessants propostes, com l’exposició de Bruce Conner, un dels artistes nord-americans més importants de la postguerra, o la de l’alemany Franz Erhard Walther, un dels creadors més influents del segle XX. L’avantguarda centreeuropea també estarà present al programa expositiu amb dos dels seus referents clau -Katarzyna Kobro i Władysław Strzemiński-, i també tindrà cabuda en ell l’art de Llatinoamèrica a través de mostres com la dedicada a la figura de Mario Pedrosa o la de Doris Salcedo. Hi haurà espai per a artistes espanyols com en l’exposició d’Esther Ferrer o per a altres com Antoni Tàpies, Pablo Palazuelo, Luis Gordillo o Soledad Sevilla que, gràcies al dipòsit que va realitzar la galerista Soledad Lorenzo, seran protagonistes d’una altra mostra.

A l’apartat d’activitats públiques es farà referència també a l’aniversari del Guernica amb una sèrie de conferències mestres amb especialistes com T.J. Clark, així com amb un espectacle de dansa de la companyia de Martha Graham. El cinema, com és habitual, tindrà un paper destacat amb el cicle dedicat a Adam Curtis o el de Revolucions. Vertov i el cinema soviètic.

A la imatge, Col·lecció. Sala 206. Planta 2. Edifici Sabatini. Guernica. Museu Nacional Reina Sofia. Foto: Joaquín Cortés/Román Lores.

Etiquetes: Guernica · Museu Reina Sofia · Pablo Picasso